Yine Romanya yine bir futbolcunun transferi üzerinden birbirlerine giren menajerler... Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre; Dennis Man'ın transferinde menajer savaşları yaşandı.

Fotoğraftaki oyuncu menajeri Anamaria Prodan, Dennis Man'ın menajeri ancak Prodan, Steaua sahibi Becali ve menajer olan kuzenlerinin oyuncuyu kendisinden çalmaya çalıştıklarını söyledi.

"Para için yalvaran sıçanlar!"

Prodan, Becali için "Beyninde sorunları var. Bunlar para için yalvaran sıçanlar. 13 milyon euroluk bir teklif getirdim. 11 milyon euro + 2 milyon euroya transferi bitirdim. Bu rakamlara asla ulaşamazlardı. Beni konuşturmasınlar" dedi.

"Bu kadına cevap bile vermem"

Becali ise konuyla ilgili olarak, "Bu kadının kocası bizim takımımızı çalıştırırken tüm ülke bize gülüyordu. Karısı takım futbolcularının eşlerini arıyordu her gün. Böyle bir şey olabilir mi? Bu şekilde konuşmaya utanmıyor mu? Bu kadına asla cevap vermem" ifadelerini kullandı.

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