MENÜ

Parma'dan sürpriz transfer! Pandev'i kadrosuna kattı

İtalya Serie B ekiplerinden Parma, bir dönem Galatasaray forması da giyen 38 yaşındaki futbolcu Goran Pandev'i transfer etti.

31 Ocak 2022, Pazartesi 20:54 Son Güncelleme:
- A +
Parma'dan sürpriz transfer! Pandev'i kadrosuna kattı

İtalya Serie B ekiplerinden Parma, bir üst ligde Genoa forması giyen 38 yaşındaki futbolcu Goran Pandev'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Serie B'de mücadele eden Parma'nın kadrosunda 44 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon da bulunuyor.

EURO 2020 sonrası futbolculuk kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda şüpheleri olan oyuncu bu sezon 22 maçta forma giydi ve gol atma başarısı gösteremedi.

2014 yılında Galatasaray 'a transfer olan Pandev, Sarı-Kırmızılı ekipte 17 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans göstermişti. 2015 senesinde de Genoa'ya transfer olmuştu. 

İlgili Haberler
Juventus, Denis Zakaria'yı kadrosuna kattığını açıkladı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...