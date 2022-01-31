İtalya Serie B ekiplerinden Parma, bir üst ligde Genoa forması giyen 38 yaşındaki futbolcu Goran Pandev'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Serie B'de mücadele eden Parma'nın kadrosunda 44 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon da bulunuyor.

EURO 2020 sonrası futbolculuk kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda şüpheleri olan oyuncu bu sezon 22 maçta forma giydi ve gol atma başarısı gösteremedi.

2014 yılında Galatasaray 'a transfer olan Pandev, Sarı-Kırmızılı ekipte 17 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans göstermişti. 2015 senesinde de Genoa'ya transfer olmuştu.



