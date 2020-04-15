Parma’da futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirim

İtalya Serie A ekiplerinden Parma, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirime gidileceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, salgının getirdiği ekonomik zorluklar vurgulanarak, "Mevcut koşullar nedeniyle takım oyuncuları ve teknik heyet yıllık maaşlarında kesinti yapılmasını oy birliğiyle kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Parma, Juventus’un ardından maaşlarda indirime giden ikinci Serie A takımı oldu. Serie A ekipleri, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde kesinti yapılması yönünde anlaşmaya varmıştı.