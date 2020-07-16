Parkinson hastalığı toplumda en sık rastlanılan hastalıklardan biridir. Parkinson hastalığı nörolojik hastalıklardan biridir. Parkinson hastalığı ilk kez 1817 yılında keşfedilmiş bir hastalıktır. Kişide çok yönlü bir belirtiler ortaya çıkar. Pek çok sebebe bağlı olarak parkinson hastalığı gelişebilir. Parkinson hastalığı erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülür.

Parkinson hastalığı nedir?

Parkinson hastalığı motor sistem hastalıkları kategorisinde adlandırılan hastalıklardan birisidir. Parkinson hastalığı beyin hücrelerinin zamanla kaybolması ile ortaya çıkmaktadır. Dopamin üreten beyin hücreleri parkinson hastalığı ile birlikte ölmeye başlar. Parkinson hastalığı kademeli olarak ilerleyen bir hastalıktır. Bundan dolayı hastalığın erken teşhis edilmesi oldukça önemlidir. Parkinson hastalığı ellerde, bacaklarda titremeye yol açabilen bir rahatsızlıktır. Parkinson hastalığı ilerleyici ve ilerlediği zaman ise kronikleşen bir hastalıktır.

Parkinson hastalığında beyindeki dopamin hasarı artar. Bunun sonucunda ise hastalık ilerlemeye devam eder. Kalıcı bir rahatsızlık olan parkinson rahatsızlığının tedavisi ise hastalığın ilerlemesine yönelik olur. Parkinson hastalığı 5 evresi bulunan bir hastalıktır.

Parkinson hastalığı belirtileri nelerdir?

- Hareket sisteminde bir takım aksaklıklar meydana gelmesi

- El titremesi

- Ayakların ve bacakların titremesi

- Mimiklerde azalma meydana gelmesi

- Gövdenin öne eğilmesi

- Konuşmalarda monotonlaşma gözlemlenmesi

- Hareketlerde yavaşlama

- Kollarda ağrı

- Depresyon

- Omuzlarda ağrı

- İstirahat esnasında iskelet sisteminde ağrı

- El becerinin azalması

- Yazının küçülmesi

- Bacaklarda tutukluk

- Duruş bozuklukları

Parkinson tedavisi nasıl yapılır?

Parkinson tedavisi hastalığın belirtilerine yöneliktir. Parkinson tarafı nöroloji uzmanı konduktan sonra hastalığın evresi belirlenir. Hastalar sürekli hekim kontrolünde olur. Parkinson tedavisi hastalığın ilerlemesini önlemek için yapılır. Erken dönemde tedavi yani erken teşhis ile birlikte parkinson tedavisi daha da başarılı olmaktadır. Bu şekilde düşen hayat kalitesi de tedavi ile birlikte artar. Parkinson hastalığı hangi evrede ise nöroloji uzmanı ona göre tedavi seçeneği geliştirecektir. Tedavide ki temel amaç hastanın kendi yaşamını kendi idare ettirebilecek seviyeye gelmesidir. Dopomin hücrelerinin azalmasına yönelik olarak hücrelerin tekrardan dengelenmesi için hastaya bir takım ilaçlar verilir.

Hastalığın ilerleyen evrelerinde beyin pili hastalara takılabilir. Bu şekilde hastaların günlük yaşam kalitesi daha artar ve parkinson belirtileri bir müddet durur. Parkinson tedavileri beden egzersizleri ile de desteklenir. Böylelikle ellerde bacaklarda yaşanan titreme ve tutukluk egzersiz ile birlikte en az seviyeye inmektedir. Ayrıca hastalığın bu şekilde seyri de olumlu yönde etkilenir.

Parkinson hastalığı nasıl anlaşılır ve neden olur?

Parkinson rahatsızlığı belirtiler yaşanan hastada anlaşılabilir. Hasta bir nöroloji uzmanı tarafından detaylı olarak incelenir. Hastaya bazı bir takım tomografiler ve testler yapılır. Fiziki muayeneden de geçen hastalara parkinson teşhisi konulur. Parkinson hastalığının pek çok nedeni olabilir. Pek çok sebebe bağlı olarak gelişen parkinson rahatsızlığı oldukça sık görülen ve ileri yaştaki kişilerin dikkat etmesi gereken bir rahatsızlıktır. Parkinson hastalığının kesin olarak bir nedeni bulunmamaktadır. Genetikte doğumda meydana gelen mutasyonlar parkinson hastalığının olabileceğini düşündürmektedir.

Genetik faktörlerin etkili olduğu parkinson hastalığında genetik mutasyonların neden meydana geldiği de bilinmemektedir. Bazı toksin maddeler de parkinson hastalığını tetikleyebilir. Hastaların birçoğunda toksin maddeleri neden olduğu saptanmıştır. Parkinson hastalığı 50 yaş üzeri kişilerde daha fazla meydana gelmektedir. Hastaların birçoğunda genetik faktörler ön plandadır. Ailesinde parkinson hastalığı yaşayan kişilerde ileri yaşlarda parkinson ortaya çıkabilmektedir.

Parkinson hastalığı ölümcül müdür?

Parkinson hastalığı yavaş ve etkili ilerleyen bir hastalıktır. Belirtileri ortaya çıktığında hastalık daha da kötüleşir. Parkinson hastalığı beyni etkileyen bir hastalık olduğundan dolayı ölümcül komplikasyonları olan bir hastalıktır. Dolayısıyla hastalığa ölümcül bir hastalık diyebiliriz. Doğrudan ölümcül olmasa dahi ölümcül komplikasyon riskleri taşır. Bu yüzden tedaviye başlanılan hastalarda ölüm meydana gelmez. Parkinson hastalarının ölümcül olup olmadığı hastalarda ki tedaviye vereceği yanıt ile açıklanabilir.