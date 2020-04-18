Parkinson hastalığı, insan beyninde yoğun şekilde bulunan dopamin hücrelerinin yer aldığı bölgeler üzerinde görülür. Bu bölgeler tıp dilinde substansiya nigra olarak adlandırılır. Bu bölge üzerinde bir çeşit kimyasal madde olarak görülen dopamin, kişinin hareketlerini kontrol etmesini sağlar. Çünkü dopamin, beyin bölgeleri ile gerekli olan iletişimi sağlamaktadır. Beyinde dopamin hücreleri yeteri kadar üretilmediği sürece Parkinson hastalığı ortaya çıkmaktadır. Parkinson hastalığı, sadece bu faktör bağlı olmayıp, genetik faktörlerin de etkisi altındadır.

Parkinson hastalığı oldukça yavaş şekilde ilerleyen nörodejeneratif sayılan bir hastalıktır. Hastalığın başlangıcı ise genellikle hareket sisteminde birtakım aksaklıkları ortaya çıkartmaktadır. Parkinson hastalığının belirtileri arasında şunlar bulunur;

- Mimiklerin giderek azalması,

- Konuşmada bozulma ve monotonlaşma,

- Hareketlerin tümünde yavaşlama,

- Bedenin öne doğru eğik bir hal alması,

- Kollarda ve ellerde ağrılar,

- Özellikle ellerde titreme,

- Yorgunluk ve halsizlik.

Genç yaşta parkinson belirtileri nelerdir?

Parkinson hastalığına yakalanan kişilerin %5’I genellikle 40 yaş altındaki kişilerdir. Genç yaşta Parkinson hastalığına yakalanan kişilere “Genç Parkinson” denilmektedir. Genellikle 40 yaş altında bu hastalığa yakalanan kişiler rahatsızlığı genetik olarak almış kişilerdir.

Belirtileri ise genellikle titreme ile başlar. Genç yaşta da Parkinson hastalığının belirtileri çok fazladır. Özellikle kişiler kendisini yorgun ve halsiz hisseder. Kol ile ellerde ve eklemlerde ağrılar meydana gelir. Konuşma genellikle iyi seviyededir.

Parkinson hastalığında ölüm belirtileri nelerdir?

Parkinson hastalığında ölüm belirtileri, hastalığın son aşamasında ortaya çıkar. Evre olarak ise hastalık 5. evrededir. Hastalığa dair tüm belirtiler bu evrede daha çok şiddetlenir. Hasta bu aşamada çok zor bir şekilde yürüyebilir.

Hareketlerinde artık yavaşlama son safhasındadır. Ayrıca hareketlerde bir katılık mevcuttur. Hasta ölüm durumuna geldiği zamanda yatağa ve tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Tek başına hayatını idame edemez. Genellikle vücut hareketi tekerlekli sandalyeye bağımlı şekilde sürdürülür.

Parkinson hastalığında riskli gruplar hangileri?

Parkinson hastalığına yakalanma konusunda bazı kişiler daha büyük risk taşır. Özellikle ilerleyen yaşla beraber Parkinson hastalığının görülmesi daha da fazladır. Bununla beraber;

- Ailesinde Parkinson hastalığı yaşayan kişilerin bulunması,

- Erkek cinsiyetine sahip olmak. Bu hastalık genellikle erkeklerde görülen bir rahatsızlıktır.

- Kafa travması geçirmek,

- Kırsal bir yaşamda bulunanlar,

- Tarım ilaçları ile iç içe olanlar,

- Beyaz ırka sahip olanlar,

- Obezite hastalığı yaşayanlar,

- Hem duygusal hem de fiziksel stres altında olmak,

- Hayvansal yağları çok tüketmek.

Parkinson hastalığı tanısı için öncelikle nöroloji uzmanına muayene olmak gerekir. Nöroloji uzmanları tarafından yapılan kişinin hayat öyküsü ile fizik muayene hastalığın tanısının konulmasına yardımcı olacaktır. Parkinson hastalığını net bir şekilde gösteren bir beyin görüntüleme sistemi ya da kan testi mevcut değildir. Doktorun hasta için uygun görmesi halinde kişiye radyolojik görüntüleme uygulanabilir. Bu test ve uygulamalardan sonra Parkinson hastalığının tanısı da konulmuş olur.

Parkinson hastalığının tedavisinde mutlaka hastanın sürekli şekilde doktor takibinde olması gerekir. Bu aşamada tedavinin doğru şekilde uygulanması da önemlidir. Hastalığın tedavisinde hastalığın hangi evrede olduğu önemlidir. Çünkü hekim hastalığın evresine göre farklı tedavi yöntemi uygulayabilir.

Dopamin üreten hücrelerin, artırmak için öncelikle tedaviye ilaç ile dengeleme sağlanır. Son zamanlarda ise bazı hastalarda beyin pili kullanılarak, hastalığa dair tipik belirtiler azaltılmakta ve hastanın yaşam kalitesi artırılmaktadır. Ayrıca Parkinson hastaları için ilaç tedavisinin yanı sıra beden egzersizleri de çok önemlidir. Egzersizler özellikle kişinin ilerleyen yaşlarda rahat hareket etmesini sağlamaktadır.