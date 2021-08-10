Dünya futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri gerçekleşmek üzere... Barcelona, Lionel Messi'nin biten sözleşmesini ekonomik sıkıntılar nedeniyle uzatamamıştı. Yıldız futbolcu da 13 yaşından beri formasını giydiği İspanyol devine veda etmişti. PSG'ye imza atması beklenen dünyaca ünlü yıldız için Paris'te dün tam anlamıyla çılgınlık yaşandı. Messi'nin geleceği iddiasını duyan binlerce taraftar, havalimanına akın etti. Koronavirüse aldırmayan Parisliler, adeta izdiham oluşturdu. Kalabalığın toplandığı bir diğer yer ise PSG'nin maçlarına ev sahipliği yapan Parc des Princes Stadı'ydı. Yüzlerce PSG taraftarı da burada pankartlarla bekledi. Tüm bunlar, 34 yaşındaki yıldızın Paris'e yolculuk yapacağı kesinleşmemesine rağmen yaşandı!

O saatlerde Messi evinde bulunuyordu ve Arjantinli yıldızın Paris’e gitme planı da yoktu. Ayrıca Arjantinli süperstar henüz Fransız ekibine imza atmadan, şehirdeki dükkanlarda satışa çıkartılan PSG'nin 19 numaralı Messi formaları adeta kapış kapış satıldı. Bu arada Fransız devinin, transfer kesinleştikten sonra ünlü Eiffel Kulesi'nde Lionel Messi için unutulmaz tören yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.