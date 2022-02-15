Paris St Germain - Real Madrid maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Real Madrid, Şampiyınlar Ligi son 16 turunda Parc des Princes'te Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. İspanya ekibi deplasmanda Fransız ekibini yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi galibiyet serisini sürdürmek isteyecek.

PSG, evinde oynadığı son grup aşaması maçında Club Brugge'ü 4-1 mağlup etti. Kylian Mbappe ve Lionel Messi, rakip fileleri ikişer kez sarstı. Grup aşamalarında Real Madrid'in 15 puanı gruplarında birinci sıraya yerleştirirken, PSG 11 puanla ikinci oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fransız ekibinde Messi, beş golle takımın en skorer ismi oldu. Real Madrid'de Benzema Şampiyonlar Ligi grup maçlarında beş gol atarak takımın en üretken oyuncusu oldu.

Bu sezon müthiş bir iç saha rekoruna sahip olan Paris Saint-Germain, oynadığı 16 maçta 14 galibiyet aldı. Aralık ayının başından beri Parc des Princes'te gol yemedi.

Misafir takım Real Madrid, La Liga'nın zirvesinde yer alsa da ligde son iki deplasman maçını kazanamadı.

Keyifli geçmesi beklenen maçta iki takımın gol atmasını ve ev sahibi takımın puan ya da puanlar almasını bekleyebiliriz.