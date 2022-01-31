Paris St Germain - Nice maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ligue 1'de yoluna dolu dizgin devam eden Paris St Germain bu sezon çıktığı 22 maçta sadece 1 yenilgi aldı.

İleri uçta bitirici bir güce sahip olan PSG, defans hattında da oldukça başarılı performans sergiliyor. İç sahada oynadığı son 5 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gören Pochettino’nun ekibi 11 iç saha maçında 6 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Misafir takım Nice ise son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Mücadele ettiği 5 lig maçında 15 puan toplayan konuk ekip, kalesinde sadece 2 gol gördü. Gösterdiği başarılı grafiği dış sahada oynadığı maçlarda da gösteren Nice, 5 dış saha maçında kalesinde 1 gol gördü. Takımın en büyük eksikliği 17 maçta 7 gol atan Andy Delort olacak.

İki takım da kupada devam etmek istese de takımlar arasında bariz bir güç farkı var. PSG bu kupada 2014’den beri yarı finale yükselemiyor olsa da karşılaşmanın favorisi.