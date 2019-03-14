Paris Saint Germain, deplasmanda 2-0 yendiği Manchester United'a kendi sahasında 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenirken maç sonrası takımın yıldız ismi Neymar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla mücadelenin hakemlerine küfretmişti.

UEFA, dün resmi sitesinden yaptığı açıklamayla söz konusu küfürden ötürü Brezilyalı futbolcu hakkında soruşturma başlattığını duyururken Ada'da yayım yapan The Times gazetesi, 27 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanacak ilk 3 maçı kaçırabileceğini yazdı.

Haberde Gianluigi Buffon'un geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Juventus arasında oynanan çeyrek final mücadelesi sonrası karşılaşmanın hakemi Michael Oliver hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle 3 maç ceza aldığı hatırlatılırken Neymar'ın da benzer bir davranış sergilediği için aynı yaptırımla karşılaşabileceği belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler