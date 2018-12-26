Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, 2018 yılına damgasına vuran futbolcular arasında yer alıyor.

Ülkesi Fransa'yla 2018 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan ve sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakan 20 yaşındaki futbolcu büyük bir onura layık görüldü.

Dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, oyuncuyu 2018 yılının en iyi Fransız futbolcusu seçti. PSG ile lig, kupa ve süper kupa zaferleri yaşayan Mbappe, oylamada Raphael Varane ve Antoine Griezmann'ı geride bıraktı.

Yıldız futbolcu, aynı dergi tarafından bu yıl ilk kez verilen ve 21 yaş altı en iyi oyuncuyu tescilleyen Kopa Ödülü'nün de sahibi olmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler