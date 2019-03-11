Paris Saint Germain'in Fransız süperstarı Kylian Mbappe'nin adı, uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid'le birlikte anılıyordu. PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ne üst üste üçüncü defa son 16 turunda veda etmesinin ardından yıldız ismin takımdan ayrılacağına yönelik dedikodular iyice artmıştı.

Ülkesinde yayın yapan TF1 kanalındaki Telefoot programına konuşan 20 yaşındaki yıldız futbolcu iddiaları tümüyle yalanlayarak "Olanlardan sonra kulübün projesine olan inancımı koruyorum. Bu takım için güzel şeylerden yapacağımızdan eminim ve kesinlikle takımda kalacağım." ifadelerini kullandı.

Deplasmanda 2-0 yenildikleri Manchester United'a kendi evlerinde 3-1 yenilerek elenmeleri sonrası geceleri uyuyamadığını söyleyen Mbappe, "Şu an hâlâ şokun etkisindeyim. Söylenecen bir şey yok. Stadyum tamamen doluydu ve taraftarlar bizi destekleyerek üstlerine düşeni yaptı. Bu harika atmosferi bozmak istemezdik ama bozduk." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler