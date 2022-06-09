Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmayı planlayan Fransız devi Paris Saint-Germain'in, teknik direktörlük görevi için kiminle anlaşacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Bild'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino ile yolların ayrılma olasılığı üzerine teknik direktör adaylarını araştırıyor.

Her ne kadar Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşmış olsa da Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayamayan Fransız ekibinin Joachim Löw'ü adaylardan biri olarak gündemine aldığı ddia edildi.

Teklifleri açıkladı

Almanya Milli Takımı'ndaki görevini bırakmasının ardından yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Joachim Löw, geçtiğimiz haftalarda yeniden bir takımın başına geçmek istediğini şu sözlerle dile getirmişti: "Yeniden bir kulübe antrenörlük yapmak istiyorum. Önümüzdeki haftalarda inceleyeceğim bazı yaklaşımlar ve bir,iki teklif var."

En son 2004 yılında Austria Wien ile bir kulüp takımı çalıştıran Alman teknik adam, Jorge Jesus ile anlaşmadan önce Fenerbahçe ile de anılıyordu.



