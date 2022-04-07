2019 yazından bu yana Paris takımının forma göğüs sponsoru olan Accor ile olan iş birliğinin bu sezon sonunda biteceği iddia edildi.

Fransa basınında yer alan habere göre, üç yıldır başkent ekibinin sponsoru olan otel grubunun başkanı Sébastien Bazin, Paris Saint Germain’e yıllık 60-70 milyon avro gelir getiren anlaşmayı sonlandırma kararı aldı.

Paris Saint Germain’in şuan ki forma sponsoru olan Accor’un yerine alması beklenen isim Qatar Airways. Yer alan haberde şirketin görüşmelere başladığı belirtilirken Accor ile yapılan sözleşmeye benzer, 60-7o milyon avro civarında olması bekleniyor.