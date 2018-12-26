Fransız devi Paris Saint Germain, ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in basın toplantılarına katılmasını yasaklamıştı.

Ülkede şok etkisi yaratan bu kararın ardından bir grup gazeteci, bugün bir araya gelerek PSG'den söz konusu uygulamanın kaldırmasını talep eden bir dilekçeye imza attı.

Gazeteciler tarafından yapılan açıklamada "Gazetecilerin spor veya politikayla ilgili basın toplantılarına katılabilme özgürlüğü tartışma konusu olamaz. " denildi.

Ne olmuştu?

PSG ile L'Equipe arasındaki gerginliğin fitilini ateşleyen şey, gazetenin takımın yıldız isimleri Neymar ve Kylian Mbappe'yle ilgili manşetten verdiği bir haber olmuştu.

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde gelebilecek bir cezaya karşılık PSG'nin iki yıldızından birini satabileceğinin ifade edildiği habere Fransız kulübünün yanıtı sert olmuştu.

L'Equipe gazetesinin yazı işlerini "şizofren" olarak niteleyen PSG, gazeteyi dezenformasyon yaratmak ve kulübe düşmanlık yapmakla suçlamıştı.

Bu açıklamanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kızılyıldız maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında L'Equipe gazetesinin muhabirinin soru sorması engellenmişti.

Kulüp, daha sonra gazete muhabirlerinin basın toplantılarına katılmasını tamamı ile yasaklamış ve L'Equipe de bu karar sonrası "Hiçbir kulübü memnun etmek için çalışmıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler