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Paris Saint Germain'den Olimpik Lyon Başkanı'na: "İşine bak!"

Olimpik Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile Paris Saint Germain kulübü arasında Twitter üzerinden yaşanan polemik, Fransız futbolunun gündemine bomba gibi düştü.

21 Şubat 2019, Perşembe 17:00
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Paris Saint Germain'den Olimpik Lyon Başkanı'na: 'İşine bak!'

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında dün kendi sahasında Montpellier'yi ağırlayan Paris Saint Germain, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılırken maç sonrası oynanan futboldan çok Twitter üzerinden yaşanan bir polemik konuşuldu.

Olimpik Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, kendisine ait Twitter hesabından PSG'nin oyuncu tercihlerini eleştirerek "Katar'a elçi olarak gidebilmeleri için başka bir tarihe ertelenen bir maçta PSG'nin sahaya çıkardığı şu kadroyu görmek en başta Montpellier adına sportif adaleti sorgulamamıza neden oluyor." ifadelerini kullandı.

PSG'nin resmi hesabı da bu tweet'e 5-1'lik galibiyetten sonra "Herhalde rahatladınız Mösyö Aulas? Lütfen kendi kulübünüze konsantre olun." cevabını verdi. Yaşanan bu polemik, Fransız futbol kamuoyunun gündemine oturdu.

Öte yandan PSG taraftarları da Neymar ve Edinson Cavani'nin sakatlıklarının bulunduğunu, Thiago Silva'nın da sarı kart cezalısı olduğunu hatırlatarak Aulas'a tepki gösterdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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