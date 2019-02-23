Fransız devi Paris Saint Germain'de futbolcuların başı hırsızlık vakalarıyla belada. Soyulanlar kervanına şimdi de takımın Brezilyalı yıldızı Dani Alves'in eklendiği öğrenildi.

L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcunun kaldığı ev, PSG'nin Montpellier'yi Ligue 1'de 5-1 yendiği erteleme maçı esnasında soyuldu.

Haberde soyguncuların binaya dış cepheden tırmandıkları ve birinci katta bulunan pencereyi zorlayarak içeri girdikleri öğrenildi. Yapılan incelemelerde evde bulunan birkaç değerli saatin çalındığı ifade edilirken verilen zararın 10 binlerce euro'yu bulabileceği ifade edildi.

PSG'de geçtiğimiz yılın sonlarında da Eric-Maxim Choupo-Moting ve Thiago Silva'nın evleri soyulmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler