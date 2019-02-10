Şampiyonlar Ligi son 32 turunda Manchester United'la kozlarını paylaşacak olan Paris Saint Germain'de, Neymar'ın ardından şimdi de Edinson Cavani şoku yaşanıyor.

Fransız kulübünden yapılan resmi açıklamada ligde Bordeaux ile oynanan maçta sakatlanan Uruguaylı golcünün sağ kalçasındaki problem nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Öte yandan hafif bir beyin sarsıntısı geçirdiği kaydedilen Thomas Meunier'nin de önümüzdeki haftaya kadar dinlendirileceği ifade edildi.

United ile PSG arasında salı günü Old Trafford'da oynanacak dev mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler