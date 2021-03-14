Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin formasını giyen Neymar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre; 29 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmıyordu. Ancak son yaşanan gelişmelerin ardından Brezilyalı yıldızın, 4 yıllık yeni bir kontrat imzalamak için hazırlandığı bilgisine ulaşıldı. Neymar'ın bu kararı almasındaki gerçek ise sonradan ortaya çıktı.

Transfer gerçekleşirse...

İspanyol devi Barcelona'nın süper starı Lionel Messi'nin, PSG'ye gideceği konuşuluyordu. Bu haberlerin çıkmasının ardından Neymar'ın da PSG'de kalmaya sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesinin ardından yeni sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.