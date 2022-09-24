Christophe Galtier yönetimiyle yeni bir döneme giren Fransız devi Paris Saint-Germain, şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan eski futbolcusu, Adrien Rabiot ile ilgileniyor. Ancak Fransız ekibinin henüz tecrübeli futbolcuya nasıl bir teklif sunacağı bilinmiyor.

Manchester United'a transferi iptal oldu

27 yaşındaki Fransız futbolcu, geçtiğimiz yaz aylarında Manchester United'a transfer olmaya çok yakındı. Kırmızı Şeytanlar Rabiot için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmış ve kulüpler arasında anlaşma dahi sağlanmıştı ancak, futbolcu tarafında yaşanan gelişmeler nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Juventus yeni sözleşme düşünmüyor

Juventus, yıllık 7,5 milyon Euro kazanan Rabiot'un sözleşmesini yenilemeyi planlamıyor. Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Fransız futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

2019 yılında PSG'den ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Rabiot, geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyerken 2 kez de asist yapma başarısı göstermişti.



