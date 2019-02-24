Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin geçtiğimiz hafta Doha'da düzenlenen WTA turnuvasında Arsene Wenger'le bir araya geldiği iddia edilmişti.

Katarlı iş adamının Wenger'le yaptığı görüşmede sportif direktör Antero Henrique'den duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirdiği ve bu görev için Fransız hocaya teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.

Söz konusu iddialar üzerine basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Khelaifi ise çıkan dedikoduları net bir dille yalanlayarak şunları söyledi:

"Bu tip sorulara cevap vermekten yoruldum. Arsene ile çok iyi bir ilişkimiz var. Onu uzun süredir çok yakından tanıyorum. O, harika bir menajer ve antrenör. Futbol bilgisi de son derece yüksek.

Ancak şu anki sportif direktörümüz Antero Henrique'ye çok güveniyorum. Basından sürekli olarak Arsene'in bu görevi alacağını duyuyorum. Lütfen işimize bakmamıza izin verin. Antero çok iyi çalışıyor ve bizimle devam edecek."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler