Paris Nice'te Martinez kazandı, Bernal zirveye çıktı

Paris - Nice Turu'nun 7. etabını EF Education First'ten Daniel Felipe Martínez kazanırken, Sky'dan Egan Bernal ise genel klasmanın yeni lideri oldu.

17 Mart 2019, Pazar 13:07 Son Güncelleme:
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Paris Nice'te Martinez kazandı, Bernal zirveye çıktı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

77. Paris Nice Turu'nda heyecan fırtınası son sürat devam ediyor. Yarışın 7. gününde Nice - Col de Turini arasında koşulan 181,5 km'lik etabı, EF Education First'ten Daniel Felipe Martínez, 4 saat 55 dakika 49 saniyede birinci olarak tamamladı. Astana'dan Miguel Ángel López 6 saniye farkla ikinci, Cofidis'te Edet Nicolas ise üçüncü oldu.

Öte yandan etabı 3 dakika 34 saniye farkla 14. sırada bitiren Sky bisikletçisi Egan Bernal, genel klasmanda takım arkadaşı Michał Kwiatkowski'yi geçerek zirveye yerleşti.

Nice - Col de Turini etabında ilk 5:

1   Martínez Daniel Felipe   EF Education First   60   50   4:55:49

2   López Miguel Ángel   Astana Pro Team   25   30   0:06

3   Edet Nicolas   Cofidis, Solutions Crédits   10   18   0:20

4   Yates Simon   Mitchelton-Scott      13   ,,

5   Hivert Jonathan   Direct Energie      10   0:55

Paris Nice Turu'nda 7. etap sonrası genel klasmanın ilk 5'i:

1   Bernal Egan   Team   Sky                     26:35:26

2   Gilbert Philippe   Deceuninck - Quick Step      0:45

3   Quintana Nairo      Movistar Team            0:46

4   Kwiatkowski Michał   Team Sky               1:03

5   Haig Jack         Mitchelton-Scott         1:21

Ewan ve Groenewegen başlamadı, Bennett ve Mareczko bitiremedi

Dünkü 181,5 km'lik Nice - Col de Turini, zirve finişi nedeniyle; bugünkü Nice - Nice etabı da yine içinde pek çok tırmanış bulundurması nedeniyle sprtinterlere pek de uygun bir yapıda değildi. İlk iki etabı kazanan Groenewegen ve iki etapta 2'ncilik kürsüsüne çıkan Ewan gibi sporcular da bu nedenle dünkü etapta yarışmadı. CCC'den Jakub Mareczko ve yarışta 2 etap galibiyeti bulunan Sam Bennett ise etaba başladıktan bir süre sonra yarıştan çekildiler.

Yarışa başlamayanlar ve bitiremeyenler:

DNF   Bennett Sam   BORA - hansgrohe      

DNF   Vichot Arthur   Vital Concept - B&B Hotels      

DNF   Frank Mathias   AG2R La Mondiale         

DNF   Debusschere Jens   Team Katusha - Alpecin      

DNF   Welten Bram   Team Arkéa Samsic      

DNF   Mareczko Jakub   CCC Team         

DNS   Ewan Caleb   Lotto Soudal      

DNS   Groenewegen Dylan   Team Jumbo-Visma         

DNS   Boasson Hagen Edvald   Team Dimension Data         


Kwiatkowski sarıyı kaptırdı, yeşille yetindi

Paris Nice'in son etabında lider formaları giyecek isimler de belli oldu. Sarı mayoyu takım arkdaşı Egan Berbal'e kaptıran Kwiatkowski yeşil mayoyu; en iyi gençlerde Bernal'in 4 dakika gerisinde olan Madouas Valentin ise beyaz mayoyu sırtına geçirecek. Lotto Soudal'in Belçikalı bisikletçisi Thomas De Gendt ise benekli mayoyu korumayı başardı.


Sky duble peşinde

Yarışın formda ekibi Sky, son etapta duble yapmanın peşinde. Genel klasman lideri Egan Bernal'i kadrosunda barındıran İngiliz ekibi, takım klasmanında da lider konumda bulunuyor. Bugün koşulacak etabın sonuçlarına göre, Sky hem bireysel, hem de takım klasman liderliğini kazanabilir.

Takım klasmanında ilk 5:

1   Team Sky         79:51:44

2   Astana Pro Team   6:05

3   AG2R La Mondiale   6:18

4   Bahrain Merida    13:11

5   Mitchelton-Scott   13:13

8'inci ve son etap: Nice - Nice

77. Paris - Nice turunda artık son durağa gelindi. Son güne kadar gelmeyi başaran 133 bisiketçi, bugün koşulacak 110 km'lik Nice - Nice etabıyla birlikte 8 günlük yarışa son noktayı koyacaklar. Dağlık etapta toplam 5 tırmanış primi kapısı 2 de sprint kapısı yer alıyor. Etap, Türkiye saatiyle 15.45'te başlayacak.

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