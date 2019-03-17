A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

77. Paris Nice Turu'nda heyecan fırtınası son sürat devam ediyor. Yarışın 7. gününde Nice - Col de Turini arasında koşulan 181,5 km'lik etabı, EF Education First'ten Daniel Felipe Martínez, 4 saat 55 dakika 49 saniyede birinci olarak tamamladı. Astana'dan Miguel Ángel López 6 saniye farkla ikinci, Cofidis'te Edet Nicolas ise üçüncü oldu.

Öte yandan etabı 3 dakika 34 saniye farkla 14. sırada bitiren Sky bisikletçisi Egan Bernal, genel klasmanda takım arkadaşı Michał Kwiatkowski'yi geçerek zirveye yerleşti.

Nice - Col de Turini etabında ilk 5:

1 Martínez Daniel Felipe EF Education First 60 50 4:55:49

2 López Miguel Ángel Astana Pro Team 25 30 0:06

3 Edet Nicolas Cofidis, Solutions Crédits 10 18 0:20

4 Yates Simon Mitchelton-Scott 13 ,,

5 Hivert Jonathan Direct Energie 10 0:55

Paris Nice Turu'nda 7. etap sonrası genel klasmanın ilk 5'i:

1 Bernal Egan Team Sky 26:35:26

2 Gilbert Philippe Deceuninck - Quick Step 0:45

3 Quintana Nairo Movistar Team 0:46

4 Kwiatkowski Michał Team Sky 1:03

5 Haig Jack Mitchelton-Scott 1:21

Ewan ve Groenewegen başlamadı, Bennett ve Mareczko bitiremedi

Dünkü 181,5 km'lik Nice - Col de Turini, zirve finişi nedeniyle; bugünkü Nice - Nice etabı da yine içinde pek çok tırmanış bulundurması nedeniyle sprtinterlere pek de uygun bir yapıda değildi. İlk iki etabı kazanan Groenewegen ve iki etapta 2'ncilik kürsüsüne çıkan Ewan gibi sporcular da bu nedenle dünkü etapta yarışmadı. CCC'den Jakub Mareczko ve yarışta 2 etap galibiyeti bulunan Sam Bennett ise etaba başladıktan bir süre sonra yarıştan çekildiler.

Yarışa başlamayanlar ve bitiremeyenler:

DNF Bennett Sam BORA - hansgrohe

DNF Vichot Arthur Vital Concept - B&B Hotels

DNF Frank Mathias AG2R La Mondiale

DNF Debusschere Jens Team Katusha - Alpecin

DNF Welten Bram Team Arkéa Samsic

DNF Mareczko Jakub CCC Team

DNS Ewan Caleb Lotto Soudal

DNS Groenewegen Dylan Team Jumbo-Visma

DNS Boasson Hagen Edvald Team Dimension Data





Kwiatkowski sarıyı kaptırdı, yeşille yetindi

Paris Nice'in son etabında lider formaları giyecek isimler de belli oldu. Sarı mayoyu takım arkdaşı Egan Berbal'e kaptıran Kwiatkowski yeşil mayoyu; en iyi gençlerde Bernal'in 4 dakika gerisinde olan Madouas Valentin ise beyaz mayoyu sırtına geçirecek. Lotto Soudal'in Belçikalı bisikletçisi Thomas De Gendt ise benekli mayoyu korumayı başardı.





Sky duble peşinde

Yarışın formda ekibi Sky, son etapta duble yapmanın peşinde. Genel klasman lideri Egan Bernal'i kadrosunda barındıran İngiliz ekibi, takım klasmanında da lider konumda bulunuyor. Bugün koşulacak etabın sonuçlarına göre, Sky hem bireysel, hem de takım klasman liderliğini kazanabilir.

Takım klasmanında ilk 5:

1 Team Sky 79:51:44

2 Astana Pro Team 6:05

3 AG2R La Mondiale 6:18

4 Bahrain Merida 13:11

5 Mitchelton-Scott 13:13

8'inci ve son etap: Nice - Nice

77. Paris - Nice turunda artık son durağa gelindi. Son güne kadar gelmeyi başaran 133 bisiketçi, bugün koşulacak 110 km'lik Nice - Nice etabıyla birlikte 8 günlük yarışa son noktayı koyacaklar. Dağlık etapta toplam 5 tırmanış primi kapısı 2 de sprint kapısı yer alıyor. Etap, Türkiye saatiyle 15.45'te başlayacak.