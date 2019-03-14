A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

77. Paris - Nice Turu'nun 4. gününde, en uzun parkur olan 212 km'lik Vichy - Pélussin koşulurken, adeta tüm dengelerin değiştiği bir yarışa şahit olduk. 150 sporcunun start aldığı etabı, henüz 13 km'de kaçış grubuna dahil olan ve yarış boyunca pelotona yakalanmayan Astana sporcusu Magnus Cort Nielsen kazandı. Bu sezon ilk zaferine ulaşan Danimarkalı bisikletçi, başlarda 13 kişiden oluşan ve bitişe doğru kendisi dahil 4 kişinin yer aldığı kaçış grubunu, son 400 metrede yaptığı atakla ekarte ederek tek başına bitiş çizgisine ulaşmayı başardı. Nielsen, etabı 5 saat 3 dakika 49 saniyede tamamlarken, Lotto Soudal'den Thomas De Gendt 7 saniye farkla ikinci, Trek - Segafredo Giulio Ciccone ise 13 saniye farkla üçüncü oldu.

Groenewegen 22 dakika sonra geldi!

İlk 3 günün aksine 5 adet tırmanış bölümünün yer aldığı etap, bisikletçilerin toplu halde yarışmasını engelledi. Gruplar arasında büyük zaman farkları oluşurken, lider mayoları taşıyan isimlerin de arkadaki gruplarda kaldığı görüldü. 3 etap boyunca sarı mayoyu sırtında taşıyan Jumbo-Visma takımının sporcusu Dylan Groenewegen, bitiş çizgisine Nielsen'den ancak 22 dakika sonra, 130. sırada ulaşabildi. Groenewegen'le aynı grupta yer alan yeşil mayo sahibi Lotto Souldal'li Caleb Ewan'sa yine aynı sürede fakat 140. olarak etabı tamamladı.

Yeni lider Kwiatkowski

4. etapta alınan sonuçların ardından ilk 3 günün lideri Dylan Groenewegen, genel klasmanda 21 dakika 38 saniye geriye düşerek 85. sıraya indi. Zirveye ise, dünkü etabı 48 saniye farkla 10. sırada tamamlayan Sky sporcusu Michał Kwiatkowski yerleşti. Bugünkü etapta sarı mayoyu giyecek olan Polonyalı sporcunun, en yakın rakibi Astana'lı Luis León Sánchez'le arasında yalnızca 5 saniye fark bulunuyor.

Genel klasmanın ilk 5 sırasını oluşturan isimler ve dereceleri:

1 Kwiatkowski Michał Team Sky 16:52:27

2 Sánchez Luis León Astana Pro Team 0:05

3 Gilbert Philippe Deceuninck - Quick Step 0:10

4 Bernal Egan Team Sky 0:11

5 Trentin Matteo Mitchelton-Scott 0:14

Groenewegen artık yeşil

Dylan Groenewegen her ne kadar sarı mayoyu kaybetmiş olsa da, halen yarışın en iyi sprinteri konumunda. Caleb Ewan'ın 8 puan üstünde yer alan Hollandalı, 5. etapta yeşil mayoyla mücadele edecek. Direct Energie'den Damien Gaudin de, Groenewegen'le aynı kaderi paylaştı. Fransız bisikletçi, 3 gündür terlettiği "Dağların kralı" mayosunu, kendisini 6 puanla geçen Lotto Soudal'li Thomas De Gendt'e devretti. Sky'dan Egan Bernal ise "En iyi genç" kategorisindeki yerini korumayı başardı.

Kittel bitiremedi

Katusha'dan Marcel Kittel, etabın yaklaşık 140. km'lerinde bir kaza geçirdi. Alman sporcu bisikletine dönüp bir süre daha mücadelesine devam etmesine karşın yarışı tamamlayamadı.

Takımlarda zirve yine el değiştirdi

4. etap, takım sıralamasında da ciddi değişiklikler yaşanmasına neden oldu. Lider Jumbo-Visma 11 sıra birden düşerek tahtını Fransız AG2R La Mondiale'e bıraktı.

Takım sıralamasında ilk 5:

1 AG2R La Mondiale 50:38:18

2 Trek - Segafredo 0:04

3 Bahrain Merida 0:30

4 EF Education First 0:47

5 Team Sky 0:52

5. etap: Barbentane > Barbentane

77. Paris Nice Turu'nun 5. gününde, yarışın 25,5 km'lik tek zamana karşı etabı Barbentane > Barbentane koşulacak. İlk bisikletçi, Türkiye saatiyle 15.18'de start alacak.