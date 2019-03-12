Batuhan Özdemir /fanatik.com.tr

77. Paris - Nice Turu'nun 163,5km'lik ikinci etabı Les Bréviaires - Bellegarde, yarışçılar için oldukça yıpratıcı geçerken, bitiş çizgisine ulaşmayı başaran ilk isim, 3 saat 14 dakika 4 saniyelik derecesiyle, Team Jumbo-Visma'dan Dylan Groenewegen oldu. Bahrain Merida'dan Iván García ikinci, Deceuninck - Quick Step'ten Philippe Gilbert ise üçüncü sırayı aldı.

Startın 40 dakika geç yapılmasına neden olan sert rüzgar, etap boyunca bisikletçilerin peşini bırakmadı. Pelotonda sık sık kopmalar yaşanmasına neden oldu. 59. km'de meydana gelen kaza ise yaşanan tüm olumsuzlukların üzerine tuz biber ekti. Kazaya karışan sporculardan bazıları ciddi şekilde yaralanırken, devam edebilecek durumda olanlar ise grubun çok arkasında kaldı. The Team Arkea Samsic sporcusu Warren Barguil kaza alanından doğruca hastaneye götürüldü. Kazaya karışan bir diğer isim Gorka Izagirre de ne yazık ki yarıştan çekilme durumunda kaldı. Kaza nedeniyle ön grubun bir hayli arkasına düşen Team Dimension Data'nın yıldız ismi Mark Cavendish ise bir süre daha mücadele ttikten sonra pes ederek etabı tamamlayamadı.

Ayrıca yarışta iddialı olabilecek pek çok isim de bitiş çizgisine ciddi zaman farklarıyla ulaşabildi.

Bréviaires - Bellegarde etabını tamamlayamayan sporcuların isimleri:

Meintjes Louis Team Dimension Data

Izagirre Gorka Astana Pro Team

Urán Rigoberto EF Education First

Barguil Warren Team Arkéa Samsic

Bouet Maxime Team Arkéa Samsic

Cavendish Mark Team Dimension Data

İkinci günün ardından genel klasmanda ilk 5 sıra şu şekilde oluştu:

1 Groenewegen Dylan - Team Jumbo-Visma 6:31:19

2 Kwiatkowski Michał - Team Sky 0:12

3 Sánchez Luis León - Astana Pro Team 0:13

4 Gilbert Philippe - Deceuninck - Quick Step 0:16

5 Bernal Egan - Team Sky 0:19

Beyaz mayo el değiştirdi

İlk gün yarışı ikinci sırada tamamlayan ve "En iyi genç" klasmanında liderliğe oturan Caleb Ewan, ikinci etabı 6 dakikanın üstünde 100. sırada bitirince mayosundan oldu. Beyaz mayoyu Sky'ın Kolombiyalı bisikletçisi Egan Bernal giymeye hak kazandı. Sarı ve yeşil mayoda Groenewegen'in liderliği devam ederken, Direct Energie'den Damien Gaudin, tırmanış mayosunu ikinci günde de korumayı başardı.

3. etap 200 km'lik Cepoy > Moulins / Yzeure

77. Paris - Nice Turu, bugün koşulacak 200 km'lik Cepoy - Moulins / Yzeure etabıyla devam edecek. Türkiye saatiyle 13.30'da start alacak bisikletçilerin, ilk iki günde olduğu gibi yine düz bir parkurda mücadele etmesinin ardından tahminen 18.30 gibi toplu halde sprint finişi yapması bekleniyor.



