A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

77. Paris - Nice Turu'nda 3. gün, dün Cepoy - Moulins/Yzeure arasında koşulan 200 km'lik etapla geride kaldı. Oldukça düz, fakat uzun mesafeli parkuru, 152 sporcu arasında en hızlı tamamlayan isim, 5 saat 16 dakika, 25 saniyeyle BORA - hansgröhe'den Sam Bennett oldu. İrlandalı sprinterin ardından bitiş çizgisine ulaşan ikinci isim Lotto Soudal'den Ewan Caleb, üçüncü ise Deceuninck - Quick Step'ten Fabio Jakobsen'di.

Kariyerindeki ikinci Paris-Nice etap galibiyetini alan Bennett, ilk zaferini 2 yıl önce yine 3. etapta yaşamıştı.

Domen Novak ve Fabio Aru çekildi

Henüz etabın başında Movistar'dan Marc Soler'le bir kaza yaşayan Bahrain Merida sporcusu Domen Novak yarışa devam edemedi. Hastalığı bulunan UAE-Team Emirates'ten Fabio Aru ise son 70 km'ye girilirken pes etti ve yarıştan çekildi.

Groenewegen, sarı mayoyu korudu

İlk iki günün galibi Jumbo-Visma'lı Dylan Groenewegen, etabı 9. sırada bitirerek hem 2 puanı aldı, hem de sarı mayosunu kimseye kaptırmadı. Genel klasman lideri Hollandalı bisikletçi, Sky'dan Michał Kwiatkowski'nin 6, Astana'dan Luis León Sánchez'in ise 11 saniye önünde bulunuyor.

Öte yandan Sam Bennet, bugün aldığı etap galibiyetine karşın yalnızca 10 basamak yükselerek genel klasmanda 82. sıraya yükselebildi. 2. etabı, yoğun rüzgar ve yaşanan kazalar nedeniyle ancak 143. bitirebilen İrlandalı bisikletçinin, genel klasman lideri Groenewegen'le arasında 8 dakika 58 saniyelik bir fark bulunuyor.

3. etabın ardından Paris - Nice Turu'nun genel klasmanında ilk 5 sıra şöyle şekillendi:

1 - Groenewegen Dylan - Team Jumbo-Visma 11:47:44

2 - Kwiatkowski Michał - Team Sky 0:06

3 - Sánchez Luis León - Astana Pro Team 0:11

4 - Gilbert Philippe - Deceuninck - Quick Step 0:16

5 - Bernal Egan - Team Sky 0:17

Yeşil mayo yine el değiştirdi

Paris Nice Turu'nun 3. gününde en iyi sprinterin giydiği yeşil mayo bir kez daha el değiştirdi. İkinci etapta aldığı kötü sonuç nedeniyle beyaz mayoyu kaybeden Caleb Ewan, dün topladığı puanlarla bu kez yeşil mayoyu giymeye hak kazandı.

Diğer taraftan tırmanış ve en iyi genç mayolarının sahiplerinde herhangi bir değişiklik olmadı. Egan Bernal Beyaz, Damien Gaudin ise kırmızı puantiyeli mayosunu giymeye devam edecek.

Bennett kazandı, BORA düştü

Team Jumbo-Visma, 3. günün ardından takım klasmanında liderliğini sürdürmeye devam ederken, 5 saniye gerisinden gelen Direct Energie 2'nci, Groupama - FDJ ise 3. sıraya yükseldi. BORA - hansgröhe ise, sporcusu Sam Bennett etap kazanmasına karşın, 2. sıradan 5. sıraya düştü.

İşte takım klasmanında ilk 5 sıra:

1 - Team Jumbo-Visma 35:24:22

2 - Direct Energie 0:05

3 - Groupama - FDJ ,,

4 - AG2R La Mondiale ,,

5 - BORA - hansgrohe ,,

4 etap: Vichy > Pélussin

Yarışçılar, bir hayli düz parkurlarda geçen ilk 3 etabın ardından bugün bol sayıda iniş ve çıkışla karşılaşacaklar. 212 km'lik Vichy > Pélussin etabında bir tane 3. kategori, üç tane 2. kategori ve bir tane de 1. kategori tırmanış bulunuyor. Sporcuların son 1 km'ye, 426 m irtifada girip bitiş çizgisine 443 metrede ulaşmaları bekleniyor. Bugün Türkiye saatiyle 13.15'te başlayacak Vichy > Pélussin etabının, 42 km/s ortalamayla kat edildiği taktirde 18.32 civarında sona ereceği tahmin ediliyor.