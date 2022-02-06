Paris Grand Slam müsabakalarında erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, bronz madalya kazandı. Türkiye adına bu yılın ilk madalyasını kazandıran judocu olma unvanını elde eden Zgank, üçüncülük mücadelesinde Fransız rakibi Alexis Matheiu’yu altın skorda ipponla yenerek kürsüye çıktı.

İlk turu maç yapmadan geçen Mihael Zgank, ikinci turda Güney Koreli Juyeop Han’ı ipponla yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Azerbaycanlı Mammadali Mehdiev’e altın skorda yenilen Zgank, repesaja kaldı. Kübalı İvan Felipe Silva Morales’i bu turda altın skorda ippon (3 shido) ile yenen Mihael Zgank, bronz madalya mücadelesinde Fransız Alexis Matheiu’yu altın skorda ipponla yenerek madalyanın sahibi oldu.

ANKARA, (DHA) -



