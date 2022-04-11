Paris - Dijon l Analiz

Fransa Ligue 2'nin 32. hafta mücadelesinde Paris sahasında Dijon'u ağırlayacak. Evinde oynadığı son 12 maçta sadece 7 gol yiyen Paris, rakibi karşısında galip gelerek ilk iki iddiasını devam ettirmek istiyor.

Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile 2.’lik iddiasında ağır yaralar alan Paris, son 3 lig maçından sadece 1 puan alabildi. İç sahada golcü kimliğiyle öne çıkan ev sahibi ekip, son 5 iç saha maçının 4’ünde en az 2 gol bulma başarısı gösterdi.

41 puanla 12. sırada yer alan Dijon ligin en rahat takımlarıa arasında. Misafir ekibin oynadığı maçların düşük skorlu geçmesiyle dikkat çekiyor. Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Dijon bu maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı ve maçların hepsi 2.5 gol barajı altında tamamlandı.

3 maçlık kötü gidişatı durdurmak isteyen Paris, iddiası bulunmayan Dijon karşısında 3 puan arayacak.