Paris - Ajaccio maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Fransa Lig 2’de zirve mücadelesi veren iki takım 23. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ligde 10 maçlık kaybetmeme serisi yakalayan Paris, son olarak deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Auxerre’yi 2-1’lik skorla mağlup etti. Gol yollarında sıkıntı yaşamayan ev sahibi ekip, özellikle kendi evindeki maçlarda farkını ortaya koyuyor. Ev sahibi olduğu son 5 maçta 19 gol atmayı başarırken, kalesini 4 maçta gole kapatarak toplamda 2 gol yedi.

Ajaccio, ligde 2 maçtır galibiyet hasreti çekiyor. Deplasmanda alınan Caen mağlubiyeti sonrası, evinde Auxerre ile 0-0 berabere kaldı. Son haftalarda özellikle gol yollarında sıkıntı yaşayan konuk ekip, son 5 resmi maçta sadece 3 gol atabildi.

Bir tarafta yakaladığı güzel seriyi devam ettirmek isteyen Paris, diğer tarafta zirve yarışında daha fazla kan kaybetmek istemeyen Ajaccio…

Mücadele tarafsız sahada olsa da zevkli mücadele olması beklenen karşılaşmada karşılıklı gol atılmasını bekleyebiliriz.