Güney Kore yapımı 'Parazit' (Parasite), ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film ödülüyle Oscar tarihine geçti. Peki, Parazit film konusu? Parasite filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok kullanılan adıyla Oscar Ödülleri, bu gece düzenle törenle 92. kez sahiplerini buldu. Bu yıl da sunucusuz gerçekleşen Oscar Ödül Töreni’nde geceye damga vuran film Bong Joon-ho imzalı Parasite oldu. Ödül töreninden önce pek çok kişi tarafından 1917’e verileceği tahmin edilen En İyi Film ödülünün sahibi olan Parasite, aynı zamanda En İyi Yönetmen, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Özgün Senaryo kategorilerinde de Oscar’ı kazanan film oldu.

Parasite, En İyi Film Oscarı’nı kazanarak önemli bir ilke imza attı. Zira Akademi Ödülleri’nin 92 yıllık tarihinde, İngilizce olmayan bir film En İyi Film Oscarı’nı ilk kez kazandı. Yıllar içinde Roma, Life Is Beautiful, Z, Cries and Whispers gibi filmler En İyi Film kategorisinde Oscar adaylığı kazanmış olsa da, bugüne kadar İngilizce olmayan hiçbir film bu ödülü kazanamamıştı.

Parazit filmi bilinmeyenleri...

Parazit, aynı zamanda hikayesini de yazan Bong Joon-ho tarafından yönetilen, 2019 yapımı bir Güney Kore kara komedi, gerilim filmidir.

Filmin senaryosu yönetmen Bong Joon-ho ve Han Jin-won ile birlikte yazılmıştır. Başlıca oyuncuları Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik ve Park So-dam'dır.

Fakir bir aileden gelen genç bir adamın zengin bir ailenin kızına özel ders vermesiyle başlıyor. Bu genç adam, ebeveynleri ve kardeşiyle birlikte yavaş yavaş zengin ailenin özel hayatına sızmaya başlayacaktır.

Parazit, dünya prömiyerini Altın Palmiye Ödülü'nü kazandığı 21 Mayıs'taki 2019 Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Bu ödülü alan ilk Kore filmi ve 2013'teki Mavi En Sıcak Renktir filminden beri ödülü oy birliğiyle alan ilk film olma özelliğini taşımaktadır. 92. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Güney Kore'den aday gösterildi.

Film, Güney Kore'de CJ Entertainment tarafından 30 Mayıs 2019'da, dünyanın geri kalanında Neon tarafından 2019'un sonlarında gösterime girdi.

Genelde olumlu eleştiriler alan film, dünya çapında 121.8 milyon dolar kazandı ve Bong'un en çok kazandığı yapıtı oldu. Şu anda Güney Kore tarihinin en yüksek hasılatı olan filmlerin listesi yer almaktadır. Time dergisi tarafından yılın en iyi 10 filminden biri seçilmiştir.

Parazit filminin konusu nedir?

Kim Ki-taek, karısı Chung-sook, oğlu Ki-woo ve kızı Ki-jeong ile küçük bir yarı bodrum katında yaşamakta, düşük ücretli işlerde çalışmakta ve ay sonunu getirmek için mücadele etmektedir. Ki-woo'nun yurtdışında eğitim almaya hazırlanan arkadaşı Min-hyuk, zenginlik getirmesi için bir bilgenin taşını Kim ailesine hediye etmiştir. Varlıklı Park ailesinin kızı Da-hye'nin İngilizce öğretmenliğini yapan Min-hyuk, işi devralması için Ki-woo'ya üniversite öğrencisi taklidi yapmasını tavsiye eder. Ki-woo'nun işe alınmasının ardından Kim ailesinin tüm fertleri birbirinden bağımsızlarmış gibi görünerek ve çok yönlü yetenekleri olan çalışanlarmış gibi rol yaparak Park ailesinin hayatına dahil olurlar. Ki-woo, Da-hye ile romantik bir ilişkiye başlarken; Ki-jeong sanat terapisti rolüyle en küçük çocuk Da-song’a öğretmen olarak; Ki-taek, Ki-jeongun arabada seks yapıyormuş gibi göstermesiyle kovulan Bay Park’ın eski şöförünün ardından şöför olarak; Chung-sook ise, temizlikçi Moon-gwang’ın şeftali alerjisinin Kim tarafından tüberkülozmuş gibi gösterilmesi akabinde temizlikçi olarak işe alınır.

Park ailesi bir kamp gezisine çıktığında, Kimler malikaneyi işgal eder ve lüks içinde eğlenmeye başlarlar. O gece Moon-gwang bodrumda bir şey unuttuğunu iddia ederek geri döner. Moon-gwang'ın gizli bir sığınağı açmasıyla, kocası Geun-sae'nin tefecilerden kaçmak için 3 yıldır orada yaşadığı ortaya çıkar. Moon-gwang, Chung-sook'a bu sırrı saklaması için yalvarırken, gizlice dinleyen Kim kazara Moon-gwang'ın görüş açısına girer. Moon-gwang'ın onların aslında bir aile olduğunu anlamasının ardından sahekarlıklarını açığa çıkarmakla onları tehdit etmesi bir kavgayla sonuçlanır.

Park ailesi ani bir telefonla, yağmurun gezintilerini mahvettiğini ve kısa bir süre sonra eve döneceklerini bildirirler. Kim ailesi Geun-sae ve Moon-gwang'ı zorla sığınağa sokmaya çalışır. Kaçmaya çalışan Moon-gwang, Chung-sook tarafından tekmeyle merdivenlerden düşürülür ve ölümcül bir kafa travması geçirir. Park ailesi geri döndüğünde, Bayan Park oğullarının yıllar önce bodrumdan çıkan bir “hayalet” görerek travma geçirdiğini anlatır. Bu hayalet Geun-sae'den başkası değildir. Diğer üç Kim ailesi ferdi yakınlarda saklanırken, Bay Park, karısına Ki-taek'in iyi bir sürücü olmasına rağmen kötü kokmasını şikayet eder. Üç Kim, malikaneden farkedilmeden kaçmayı başarırlar ancak evlerini yağmur yüzünden taşan atık suların altında kalmış halde bulurlar. Geceyi yağmurdan etkilenen yüzlerce kişiyle birlikte, yerel bir spor salonunda geçirirler.

Ertesi gün, Bayan Park, Da-song için bir doğum günü partisi hazırlar ve çalışanlarını davet eder. Bilgenin taşıyla sığınağa dönen Kim-woo, Geun-sae tarafından kafasına taş ile vurulmasıyla beklenmedik bir saldırıya uğrar. Geun-sae sığınaktan kaçar ve Ki-jeong'u göğsünden bıçaklayarak partiye hızlı bir giriş yapar. Geun-sae'nin aniden ortaya çıkmasıyla travması tetiklenen Da-song nöbet geçirir. Ki-taek aceleyle Ki-jeong'a yardım etmeye çalışırken, Bay Park, Da-song'u hastaneye götürmesi için ona bağırır. Chung-sook'un, Geun-sae'yi bir et şişiyle öldürmesinin ardından arabanın anahtarlarını almaya çalışan Bay Park, Gun-sae'nin kokusundan tiksinir. Bay Park'ın kokuya tepkisini gören Ki-taek, kaçmadan önce onu ölümcül bir şekilde bıçaklar.

Haftalar sonra, komadan uyanan Ki-woo ve Chung-sook dolandırıcılıktan gözaltına alınırken, Ki-jeong bıçak darbesinden dolayı ölmüş, Bay Park cinayeti için aranan Ki-taek ise kayıplara karışmıştır. Ki-woo, Park ailesinin yakın zamanda satılan malikanesini gözetlerken Mors koduyla yanıp sönen bir ışık farkeder: artık sığınakta yaşayan Ki-taek'in SKATS mesajı. Ki-woo bir gün malikaneyi satın alacak ve babasını özgür bırakacak parayı kazanacağına yemin eder.

Parazit filmi oyuncuları...

Song Kang-ho - Kim Ki-taek

Jang Hye-jin - Kim Chung-sook, Ki-taek'nin karısı

Choi Woo-shik - Kim Ki-woo, Ki-taek'nin oğlu

Park So-dam - Kim Ki-jeong, Ki-taek'nin kızı

Lee Sun-kyun - Park Dong-ik, Bir bilişim şirketinin CEO'su

Cho Yeo-jeong - Park Yeon-gyo, Dong-ik'nin karısı

Jung Ji-so - Park Da-hye, Dong-ik'nin kızı

Jung Hyun-joon - Park Da-song, Dong-ik'nin oğlu

Lee Jung-eun - Gook Moon-gwang

Park Myung-hoon - Geun-sae

Park Geun-Rok - Şöför Yoon

Jung Yi-seo - Pizzacı müdürü

Park Seo-joon - Min-hyuk



