Paravoleybolda hedef Paris 2024

Türkiye Paravolley (Oturarak Voleybol) Milli Takımı, 2023 yılında gerçekleşecek şampiyonaların hazırlıklarını Karabük’te sürdürüyor. Karabük 5000 Evler Çok Amaçlı Spor Salonu’nda çift idmanla hazırlıklarını sürdüren Türkiye Paravolley Milli Takımı, bir hafta boyunca Karabük’te olacak.

Türkiye Paravolley Milli Takımı Başantrenörü İranlı Mohsen Zandi, 35 yıldır bu sporun içinde olduğunu belirterek, 7 aydan bu yana Türkiye Paravoley Milli Takımı’nın başında olduğunu söyledi. Başantrenör Zandi, "Ekim ayında da İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasına katılıp başarı yakalamak istiyoruz.Hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda şampiyonluk yaşamak" dedi.