Paramanya’ya Taksi Haritası geldi

Netmarble Türkiye tarafından yayınlanan, Türkiye’nin ilk mobil espor oyunu Paramanya’nın yeni güncellemesi oyunun keyfini artıracak Taksi Haritasıyla geldi. Haritanın 4 köşesindeki taksi duraklarına gelen oyuncu taksi çağırıp, bulunduğu sıra içerisinde istediği bir kareye ilerleyebiliyor. Taksi ile 7 tur atan oyuncu oyunu kazanıyor.

Elmas kazandıran lig

Güncellemeyle Paramanya’ya gelen bir diğer yenilik ise Elmas Ligi. Bu ligde oynayan oyuncular galibiyet aldıkça elmas kazanıyor ve bu lige özel sıralama sistemi aracılığıyla 1’inci olmak için mücadele ediyorlar. Lige katılabilmek için 45’inci seviyede olmak gerekiyor.

Arayüz yenilendi

Son olarak bu güncelleme ile birlikte oyunun arayüzü daha kullanışlı bir hale geldi.

Oyunun yükleme ekranına oyuncuların vakit geçirebileceği mini bir zar atma oyunu eklendi.

Türkiye’nin 1 numaralı mobil oyunu

Ücretsiz indirme, Türkçe seslendirme, tüm mobil cihazlara uyumluluk gibi özelliklerin yanı sıra Paramanya, oyunculara zarları yuvarlayıp ister arkadaşlarıyla ister aileleriyle dünyayı turlama fırsatı sunuyor. Ayrıca oyunda bulunan birbirinden farklı haritalar, yepyeni karakter kartları, aksesuarlar ve zar tiplerinin kombinasyonuyla mobil masa oyunlarına strateji faktörünü de katıyor.

Özel günlere ait etkinlikler ve sürpriz hediyelerle sürekli eğlenceyi ve heyecanı zirvede tutarak Türkiye’de ve tüm dünyada herkesi etkisine alan mobil oyun Paramanya, oyun tutkunlarına yeni aksiyonlar ve maceralar sunmaya devam edecek.