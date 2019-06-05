Paralimpikte hedef kürsü

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota alabilmek için Hollanda’daki Dünya Şampiyonası’nda kürsüyü hedeflediğini söyleyen Özen, “Haftanın 6 günü çalışıyorum. Günün 6 saatini okçuluğa ayırıyorum. Bizim için okçuluk yaşam felsefesi. Antrenör bir eşe sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Antrenmanlarımın tamamına eşim yardımcı oluyor. Sahaya yerleşimimden tutun da ok atmaya kadar yardımcı oluyor” yorumunu yaptı.