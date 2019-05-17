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Paralimpikte genç milli tenisçiler tarih yazdı

Tenis Junior Milli Takımımız, BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nda bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yı 3-0 yenerek Paralimpik Tenis tarihimizde ilk kez Dünya Kupası'nda ülkemize madalya kazandırdı.

17 Mayıs 2019, Cuma 20:28
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Paralimpikte genç milli tenisçiler tarih yazdı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen Dünya Takım Kupası’nda, Türkiye’yi genç erkekler kategorisinde milli sporcular Emirhan Toper, Yunus Emre Arslan ve Cihan Çakmakçı temsil etti.

Hollanda’yı ve Brezilya’yı 2-1’lik skorla yenerek grup maçlarını lider tamamlayan Türkiye, yarı finalde Avustralya’ya 3-0 mağlup oldu. Milli tenisçiler, bronz madalya mücadelesinde Brezilya’yı 3-0 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla, paralimpik tenis tarihinde Dünya Kupası’nda ilk kez madalya kazandı.

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