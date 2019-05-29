Paralimpik yüzücüler, Dünya Serisi’nde yarışacak

İtalya’da düzenlenecek Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nin 6. ayağı yarın başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lignano Sabbiadoro’da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye’yi 12 sporcu temsil edecek.

İtalya’da Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Koral Berkin Kutlu, Bülent Oturakçı, Özge Üstün, Caner Aşkın, Elif İldem, Hamit Demir, Uğur Şenel, Uğurcan Özer ve Nil Şahin madalya mücadelesi verecek.

2 Haziran Pazar günü sona erecek organizasyona, 31 ülkeden 260’tan fazla sporcu katılacak.