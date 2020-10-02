Paralimpik Yüzme Milli Takımı, Antalya’da kampa girdi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme döneminin ardından milli yüzücüler ikinci kampına Antalya’da başladı.

2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na hazırlanan milli sporcular Beytullah Eroğlu, Elif İldem, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk’e antrenörler Mehmet Ali Albas, Mehmet Bayrak, Erkan Mutlu ile fizyoterapist Büşra Kalkan Balak eşlik edecek.

Kamp çalışmaları 6 Ekim Salı günü sona erecek.

AA