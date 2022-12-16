Paralimpik Tenisçinin Hayatı Belgesel Oldu

20 dakikalık kısa filmde Ün'ün günlük yaşamından spor kariyerine giden yolda hayata karşı duruşu ve yaptığı fedakarlıkları anlatıyor. 'Modern bir Athena'nın doğuş hikayesi' olarak lanse edilen belgeselde genç sporcunun anne ve babası Tevfik Fikret Ün, Nazike Ün ile antrenörü Osman Yıldız da yer alıyor.

'GENÇ YETENEKLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYORUZ'

Bornova Belediyesi olarak sanata her noktada destek verdiklerini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Uzun yıllardır sinema tutkunlarına yapım desteği verip, genç sinemacıları yetiştirdiğimiz film ofisimizle genç yeteneklerin önünü açmak ve sinema dünyasına yeni sanatçılar kazandırmak istiyoruz. Her yıl bazı projelere yapım desteği sağlıyoruz. Duvar filmi de 2022 yılında bizden destek olan projeler arasında yer alıyor. Tüm Bornovalıları ülkemizin başarılı genç sporcularından biri olan Büşra Ün'ün yaşadığı zorlukları ve yaşam karşısındaki mücadelesini anlatan bu belgeseli izlemeye davet ediyoruz" dedi.