Paralimpik tenisçiler raketlerini başarı için sallıyor

Dünya sıralamasında ’junior’ kategorisinde üçüncü sırada bulunan Emirhan Toper ve Yunus Emre Arslan ile "quad" kategorisinin adından söz ettiren tekerlekli sandalye tenis sporcusu Uğur Altınel, Aksa Doğalgaz’ın desteğiyle yurt içi ve yurt dışında katılacakları organizasyonlar için antrenörleri eşliğinde çalışıyor.

’Junior’ kategorisinde dünyanın en iyi beş oyuncusu arasına adını yazdıran Emirhan Toper, 2024 Paralimpik Oyunları’na katılabilmeyi hedeflediğini belirterek, "Beş yıl önce bu spora başladım. Babam işten dönerken Türk Silahlı Kuvvetlerinin engelliler için düzenlenen yaz kampını görüyor. İlk başta basketbol amaçlı gidiyordum, sonra antrenörümüz Ayhan Çelik’in teşviki ile tenis dikkatimi çekti. Tenisi her geçen gün daha çok sevdim ve böylelikle başarılar da geldi. Türkiye birinciliği, dünya sıralamasında ’junior’ kategorisinde 3 numaradayım ve dünya ilk 10’unda junior master şampiyonluğum var. İtalya’da kasım ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda birincilik elde etmeyi istiyorum. Engeli olan herkese tavsiyem, evde tıkılıp kalmamaları. Ben de ilk başta protezlerimi çıkarmaya utanıyordum. Bu sporu yaptıkça başarılı olabileceğime inandım. Sokakta bile protezsiz yürüyorum artık. Ailemin de çok büyük etkisi var tabii." ifadelerini kullandı.

Tenise başlamadan önce içine kapanık biri olduğunu aktaran 19 yaşındaki Yunus Emre Arslan, şunları kaydetti:

"Dört yıl önce, antrenörümüz Serkan Üstündağ’ın beni tenise yönlendirmesiyle bu spora başladım. Tenis, manevi anlamda çok katkı sağladı. Tenisten önce utangaçtım, sadece okula gidip gelen biriydim. Tenis sayesinde sosyalleştim. Sportif açıdan da başarılar elde ettikçe daha iyi hissederek kendime güvenim arttı. İsrail’de 2019 yılında yapılan Dünya Kupası’nda gençler kategorisinde milli takımla üçüncülüğümüz var. Birçok uluslararası turnuvaya katıldım, birçok insan tanıdım. Liseyi bitirdim, üniversiteye hazırlık yapıyorum. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. En büyük hedefim ise 2024 Paralimpik Oyunları’na katılmak. 18 yaşını bitirdiğim için artık büyükler kategorisinde madalya elde etmek istiyorum. Salgın dönemi de biraz etkiledi bizleri ama şu an antrenörlerimizin desteği ile tekrar çalışmalarımızı eski tempoda yürütebiliyoruz."

Dünyada 20. sıraya yükselmeyi başaran Uğur Altınel, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde edebileceğini dile getirdi.

39 yaşındaki sporcu, paralimpik oyunlarında madalya elde etme hedefinin olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Tenise çok geç başladım ama yaşımın dezavantaj olmaması için çok çalıştım. Üç yıldır tenis oynuyorum. 2018 yılında Türkiye şampiyonu olduktan sonra milli takıma katıldım. Uluslararası turnuvalarda mücadele etmeye başladım. Paralimpik oyunlarına hazırlanıyorum ancak son turnuvalar da bittiği için olimpiyat sıralamasına göre Uluslararası Tenis Federasyonundan davetiye bekliyorum. Dünya sıralamasına göre ilk 16’da yer alan sporcular paralimpik oyunlarına katılabiliyor. Sıralamaya göre oyunlara katılma durumum belli olacak. Katılabilirsem çok büyük bir tecrübe olacak. Üç yıl gibi bir sürede sportif kariyerim açısından hızlı bir ilerleme kaydetmiş olacağım. Dünya 20 numarası olmak da benim için büyük başarıydı. İlk 10’da yer alan sporcularla mücadele edecek aşamaya gelmek de çok güzel bir duygu. Salgının etkisiyle turnuvaya gidemedik, bu durum puan kaybıma sebep oldu, antrenmanlara katılamadık. Tekrar aynı performansı kazanmak için de bir süre gerekti. Bu olumsuz durumlar olmasaydı ilk 16’nın içinde yer alabilirdim. Oyunlara hazırlık süreci de daha kolay olabilirdi. Eğer Tokyo’ya gidemezsem, 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hedefim var."

Sporcuların salgın nedeniyle verilen aranın ardından yeniden sahaya çıkmalarıyla birlikte performanslarının yükseldiğini vurgulayan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Başantrenörü Ayhan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir sporcu ile yola çıkmıştık, kadın, erkek genç ve quat kategorilerinde şu an 14 sporcumuz var. Sporcularımız, ilk tanıştığımızda hiç sporla uğraşmayan, tekerlekli sandalyeye hiç binmeyen, protez ile hareket eden sporculardı. 3-4 yıl içinde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda derece elde eden sporcular haline geldiler. Engelli çocuklarımızı spora kazandırmaya çalıştık. Sayıca fazlalaştığımızda yeni ihtiyaçlar doğdu. Bindikleri sandalye, her sporcunun anatomisine özel, açılı bir sandalye ve diğer malzemeler de oldukça maliyetli. Aksa Doğalgaz bizlere sponsor olarak, engelsiz yaşam ve sporda fırsat eşitliği sunma amacıyla bizlere malzeme ve turnuva desteği sağladı. Çocuklarımızın milli sporcu olmadan bile önce vermiş olduğu destekle, bizlere inanmasıyla çocuklarımız da çok kısa sürede gelişim kaydetti, katıldıkları şampiyonada da dünya üçüncülüğü elde ettiler. Yeni başlayan sporcularımız da aynı şekilde bu destek sayesinde bu sporda çalışmalarını sürdürebiliyor."

Engelli çocukları tenise çekmek için ilk başta zorlandığını söyleyen Çelik, "Basketbol, ampute futbol daha popüler ve rağbet gören sporlar olarak görülüyor. Bu durum da engelli sporcu için daha cezbedici oluyor. Biz de sporcularımızla bire bir çalışarak, onlara yetenekleri doğrultusunda bu branşta başarılı olabileceklerini anlamalarına vesile oluyoruz. Bir engelli sporcuyu bir branşa kazandırırken onun takım sporuna mı yoksa bireysele mi yatkın olduğunu da gözetiyoruz. Tenise başlayan sporcularımız, bu sporu çok seviyor, bırakmak istemiyor, başka bir branşa bile geçmek istemiyor. Evde oturan engellilerimiz sağlanan altyapı ve imkanlar ile artık daha bilinçli ve spora başlamada istekli. Ülkemizde geldiğimiz nokta da eskisine göre çok daha iyi. Engelli çocuğu olan anne ve babaların da sorumluluk vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çocuğun psikolojik olarak gelişmesi için bir hedefi olmalı, bunun için de başta aile, sonra da bizlerin doğru yönlendirmesine ihtiyaçları var." şeklinde görüş belirtti.

Antrenör Serkan Üstündağ ise iyi bir çalışma içinde olduklarını ve hazırlıkları hızlandırdıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Salgın döneminde olduğumuz için haftada 3 gün 2 saat antrenman yapıyoruz. Salgının azalmasıyla, antrenmanlarımızı haftada 5-6 güne çıkarmak istiyoruz. Sporcularımız uluslararası düzeyde turnuvalara hazırlandıkları için yoğun çalışmaları gerekiyor. ’Junior’ oyuncularımız ile dünya üçüncüsü olmuştuk. Hedefimizi daha fazla yükselttik. Bu yıl İtalya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılacağız, hedefimiz şampiyonluk. 2024 yılında yapılacak Paralimpik Oyunları’na katılmak için de çalışmalarımızı hızlandıracağız. Spor, engelli bireylerin hayata tutunmaları için en iyi yol, engelli sporcular çok disiplinliler, özverililer. Tenis zor bir spor , tekerlekli sandalye ile olunca zorluk artıyor ama pozitif yönleri de çok fazla. Tenis, birçok açıdan engelli sporcu için artısı olan bir spor. Bu bilince sahip olan sporcularımızla hedeflerimize ulaşabileceğimize inancımız tam."

AA