Yaklaşık 4 yıldır masa tenisi oynayan 18 yaşındaki milli paralimpik sporcu İrem Oluk, yurt içi ve yurt dışında elde ettiği başarılı derecelerle dünya sıralamasında 17’nciliğe kadar yükseldi.

Doğuştan yürüme engelli olan ve 14 yaşına kadar yüzme sporu ile ilgilenen İrem Oluk, daha sonra antrenörlerinin tavsiyesi ile masa tenisine yöneldi. Ankara’da yaşayan ve Şehit Hakan Kabil Spor Kulübü adına mücadele eden başarılı sporcu, yurt dışında da birçok turnuvaya katılarak Türkiye’yi temsil etti. Elde ettiği derecelerle şu an dünya sıralamasında 17’nci konumda bulunan Oluk, hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu dile getirdi.

"Olimpiyat kotası için bu sene mücadele edeceğiz"

Yurt dışında gerçekleştirilen birçok turnuvada Türkiye’yi temsil ettiğini belirten İrem Oluk, 4 yıldır masa tenisi oynadığını dile getirerek, "Zaten sporun içindeydim. Daha sonra Yusuf Hocam ile tanıştım. Beni masa tenisine yönlendirdi. Engelli olmak tabii ki spora engel değil. Doğuştan yürüme engelliyim. Haftada 5 gün mutlaka antrenman yapıyoruz. Paralimpik engellilerde Türkiye şampiyonluğum var. Dünya sıralamasında ilk 17’deyim. Olimpiyat kotası için bu sene mücadele edeceğiz. Uluslararasında da temsil ediyorum ülkemizi. Ailem tabii ki en büyük destekçilerimden biri. Hem maddi hem manevi anlamda yanımdalar. Her zaman 'yapabilirsin' diyerek motive ettiler beni. İspanya’da, Slovenya’da, açık turnuvalarda, dünya şampiyonasında ve Avrupa’da ülkemizi temsil ettim. Ben hep sporun içindeydim. Daha önce yüzme sporu ile uğraştım. Ama sorunlar yaşadığım için branş değiştirdim. O şekilde masa tenisi ile tanıştım. Masa tenisinin bana daha uygun bir spor olduğunu düşündüm. Hem fiziksel hem de mental açıdan daha yatkın olduğumu düşündüm. Benim Yusuf hocam var. Baba şefkati ile yaklaşan bir insan. Çok başarılı bir antrenör. Onunla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Evde oturmak hiçbir şeye çözüm değil"

Evde oturmanın hiçbir şeye çözüm olmadığını aktaran genç sporcu, "Engelli olmak, hiçbir şeye engel değil. Sen bunu içinde aştığın sürece, diğer insanların ne düşündüğü çok da önemli değil. Sen engelleri kendin aşacaksın. Sosyalleşerek, sporla, sanatla bir şekilde bunu yapacaksın. Evde oturmak hiçbir şeye çözüm değil. Dışarı çıktıkça, insanlara kendini kanıtladıkça bu hayat daha da güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.

Masa Tenisi Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Hasan Aktaş da sporun insanın yaşam kalitesini arttırdığını vurgulayarak, İrem Oluk gibi sporcuları bu konumda görmekten dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

İHA