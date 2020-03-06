Paralimpik branşlar, koronavirüs engeline takıldı

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), koronavirüs nedeniyle mayıs ayının sonuna kadar birçok organizasyonu iptal etti.
IPC'den yapılan açıklama sonucunda, iptal edilen etkinlikler ve tarihleri şu şekilde:
Mart
2-5 / İtalya: Sella Nevea Para Alp Disiplini Avrupa Kupası
11-14 / Brezilya: Sao Paulo TS Eskrim Dünya Kupası
11-15 / Çin: Hangzhou Para Masa Tenisi Açık Turnuvası
11-22 / BAE: Dubai Para Atıcılık Dünya Kupası
12-15 / Japonya: TS Rugby Şampiyonası
14-17 / BAE: Dubai Para Atletizm Grand Prix
14-18 / Brezilya: TS Eskrim Amerika Kıtası Dünya Şampiyonası
18-21 / Lignano: İtalya Para Masa Tenisi Açık Turnuvası
Nisan
2-9 / Tayland: Nakhon Ratchasima TS Eskrim Asya Şampiyonası
14-20 / BAE: Dubai 11. Fazza Para Halter Dünya Kupası
24-26 / Çin: Pekin Para Atletizm Grand Prix
Mayıs
1-3 / Singapur: Para Yüzme Dünya Serisi
26-31 / Büyük Britanya: TS Eskrim Avrupa Şampiyonası
DHA