Paralimpik basketbolcular, Tokyo kotası için kampa girecek

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanmak için Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, Karabük’te kamp yapacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler yarın Karabük’te kampa girecek.

Ay-yıldızlılar, hazırlıklarını başantrenör Ahmet Akın yönetiminde 8 Nisan Pazartesi gününe kadar Yenimahalle Spor Salonu’nda sürdürecek. Kampa, 20 milli basketbolcu katılacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası, 28 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Polonya’nın Walbrzych kentinde gerçekleştirilecek.

Türkiye, B Grubu’nda İspanya, Hollanda, İsrail, Fransa ve Rusya ile mücadele edecek.

AA