Paralimpik basketbolcular, Polonya’da sahne alacak

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde Polonya’da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak.

23 Temmuz 2019, Salı 21:02
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Paralimpik basketbolcular, Polonya’da sahne alacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında milli takımımız, Polonya’nın Walbrzych kentinde organize edilen uluslararası turnuvada mücadele edecek." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin yanı sıra Polonya, İngiltere, Kanada, İsrail ve Hollanda’nın yer aldığı turnuvada milli takım, ilk maçında bugün TSİ 18.45’te Kanada ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlıların maç programı TSİ şöyle:

Yarın:

16.20 Türkiye-İngiltere

25 Temmuz Perşembe:

16.20 Türkiye-İsrail

26 Temmuz Cuma:

21.00 Hollanda-Türkiye

27 Temmuz Cumartesi:

10.30 Türkiye-Polonya

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