Paralimpik basketbolcular Karabük’te kampa girdi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanmak için Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı’nın Karabük kampı başladı.

Safranbolu ilçesinde bir otele yerleşen kafile, hazırlıklarını başantrenör Ahmet Akın yönetiminde Yenimahalle Spor Salonu’nda sürdürüyor.

28 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Polonya’nın Walbrzych kentinde gerçekleştirilecek şampiyona için günde çift antrenman yapan ay-yıldızlılar, B Grubu’nda İspanya, Hollanda, İsrail, Fransa ve Rusya ile mücadele edecek.

Milli takımla düzenlenen yemekte bir araya gelen Karabük Valisi Fuat Gürel’e, takım kaptanı Özgür Gürbulak tarafından arkasında Fuat Gürel ve 78 numara yazılı tüm takım arkadaşlarının imzaladığı milli takım forması takdim edildi.

Ay-yıldızlılar, 8 Nisan’a kadar çalışmalarını Karabük’te sürdürecek.