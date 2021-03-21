Paralimpik atletler, Tunus’ta 8 madalya kazandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunus’taki Rades Atletizm Stadı’nda düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix’sinin ikinci serisi sona erdi. Türkiye, organizasyonu erkeklerde birer altın, gümüş ve bronz, kadınlarda ise 3 altın, 2 gümüş madalyayla kapattı.

Abdullah Ilgaz, T46/47 kategorisi erkekler yüksek atlama finalinde 1.90 metrelik derecesiyle altın madalya elde etti. Bu sonuçla ikinci kez paralimpik A barajını geçen milli sporcunun Tokyo Paralimpik Oyunları için kota hakkı, 1 Nisan’da açıklanacak dünya sıralamasının ardından netleşecek.

Aynı kategoride yarışan milli sporcu Gökhan Akın ise 1.50 metrelik atlayışıyla üçüncü oldu ve bronz madalya aldı.

Tarık Taha Buyrukoğlu, T42/44/64 kategorisi erkekler yüksek atlamada 1.82’lik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyaya uzandı.

Kadınlarda 3 altın, 2 gümüş madalya

Kadınlar T53/54 kategorisi 100 ve 400 metre finallerinde ise milli sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet kürsüde birlikte yer aldı. 100 metre finalinde Zübeyde 18.41’lik derecesiyle birinci olarak altın, Zeynep 20.87’lik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 400 metre finalinde ise Zübeyde 1.03.37’lik derecesiyle birincilik elde ederek altın, Zeynep 1.10.22’lik derecesiyle ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı.

Organizasyonda daha önce Hamide Doğangün, T53 kategorisi kadınlar 800 metrede altın madalya elde etmişti. Aynı kategoride ikinci olan Zeynep Acet’in gümüş madalyası katılımın az olması nedeniyle iptal edildi. (AA)