Paraguay teknik direktörü Berizzo’nun 3 aylık maaşı düşürüldü

Paraguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, teknik direktör Eduardo Berizzo ve teknik ekibin salgın nedeniyle oluşan ekonomik problemlerden dolayı 3 aylık maaşlarının yüzde 50’sinin kesilmesini kabul ettiği duyuruldu.

50 yaşındaki Arjantinli Berizzo, daha önce İspanya’nın Athletic Bilbao, Sevilla ve Celta Vigo takımlarını çalıştırmıştı.