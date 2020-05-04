Paraguay teknik direktörü Berizzo’nun 3 aylık maaşı düşürüldü

Paraguay Milli Takımı’nın teknik direktörü Eduardo Berizzo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan, mayıs ve haziran aylarında alacağı maaşın yüzde 50’sinin kesilmesini kabul etti.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 11:39 Son Güncelleme:
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Paraguay teknik direktörü Berizzo’nun 3 aylık maaşı düşürüldü

Paraguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, teknik direktör Eduardo Berizzo ve teknik ekibin salgın nedeniyle oluşan ekonomik problemlerden dolayı 3 aylık maaşlarının yüzde 50’sinin kesilmesini kabul ettiği duyuruldu.

50 yaşındaki Arjantinli Berizzo, daha önce İspanya’nın Athletic Bilbao, Sevilla ve Celta Vigo takımlarını çalıştırmıştı.

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