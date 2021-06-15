Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika’nın ikinci günü, A Grubu maçında Paraguay, Alejandro Gamarra ve Angel Romero’nun (2) golleriyle Bolivya’yı 3-1 yendi.

45 9. dakikada Jaume Cuellar’ın ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü Bolivya’nın tek golünü, 10. dakikada penaltıdan Erwin Saavedra kaydetti.

Turnuvaya, 18 Haziran Cuma günü Kolombiya-Venezuela ve Brezilya-Peru maçlarıyla devam edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkenin katıldığı turnuvada, 5’er takımlı 2 grupta ilk dörde giren ekipler çeyrek finale yükselecek.

AA