Para yüzücüler madalyaları topladı

Türk sporcular, İtalya’da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi’nin 6. ayağının ilk gününde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti. S5 kategorisi gençler 50 metre sırtüstünde Sümeyye Boyacı, altın madalya kazandı. Aynı kategorideki Sevilay Öztürk ise derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Sümeyye Boyacı ayrıca S5 büyükler 50 metre sırtüstünde ise bronz madalyaya uzandı. S5 kategorisi erkekler 50 metre sırtüstünde yüzen Beytullah Eroğlu ise yarışı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyaya ulaştı. Dünya Serisi’nin 6. ayağı yarın sona erecek.