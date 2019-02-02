’Para yoksa fesih de yok’

Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kulüpteki ekonomik kriz sebebiyle yaklaşık 5 aydır maaşını alamamasının ardından ayrılmak için harekete geçmişti. Bu konuda menacerine talimat veren Q7, Beşiktaş Yönetimi’nden olumlu geri dönüş almıştı. Bu gelişme sonrasında yıldız ismin avukatları, kulüp avukatlarıyla fesih pazarlıklarına başlamış ancak görüşme, ‘alacaklar’ konusunda tıkanmıştı.

Sezon sonunda...

Quaresma’nın hem kulüpteki yaklaşık 1.5 milyon Euro’luk alacağını hem de bonservisini istemesi sonrasında kulüp, ‘alacaklarına karşılık bonservisini verelim’ karşılığını vermişti. Ancak iki taraf da talebinde ısrarcı olunca fesih gerçekleşmedi ve Quaresma takımda kaldı. Tecrübeli futbolcunun, sezon sonuna kadar Siyah- Beyazlılar’da yola devam edip sonrasında geleceğine yön vermesi bekleniyor.