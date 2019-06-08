Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda 4 madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hollanda’nın Hertogenbosch şehrinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda milli okçular, ikişer altın ve gümüş madalya kazandı.

Bülent Korkmaz, Murat Turan ve Erdoğan Aygan’dan oluşan makaralı yay erkek takımı final atışlarında İran’a 222-219 yenilerek gümüş madalyanın sahibi olurken, Murat Turan bireysel makaralı yayda ABD’li rakibi Ben Thompson’a 135-146 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Türkiye sabah seansında ise iki altın madalya almıştı.

Şampiyonanın son gününde yarın Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun, Merve Nur Eroğlu’ndan oluşan klasik yay kadın takımı, TSİ 11.00’de altın madalya atışlarında Çin ile karşılaşacak.