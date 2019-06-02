Para okçular dünya arenasında

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na direkt kota veren Para Okçuluk Dünya Şampiyonası bugün başlayacak. Hollanda’nın Hertogenbosch kentinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nda 300’den fazla sporcu yarışacak.

Şampiyonada mücadele edecek milli takımda, Bahattin Hekimoğlu, Bülent Korkmaz, Erdoğan Aygan, Merve Nur Eroğlu, Murat Turan, Naci Yenier, Özgür Özen, Sadık Savaş, Sevgi Yorulmaz, Yağmur Şengül, Yiğit Caner Aydın, Zehra Özbey Torun, Öznur Cüre, Vedat Aksoy yer alacak.

Dünya Şampiyonası hedeflerinin olimpiyat kotası almak olduğunu belirten Okçuluk Milli Takım Antrenörü Özcan Ediz, “Uzun bir hazırlık süreci geçirdik. Dünya Şampiyonası öncesinde Avrupa Kupası’nda kendimizi görme fırsatımız oldu. Kupayı 7 madalyayla bitirerek iyi bir sonuç çıkardık” dedi.