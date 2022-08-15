Kadınlar Kategori 9-10’da Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas ve Ümran Ertiş’ten oluşan Türkiye, rakiplerine set vermeden şampiyon olurken; İran gümüş madalya, Azerbaycan ile Tacikistan ise bronz madalya kazandı.

Erkekler kategori 4’te Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Süleyman Vural’dan oluşan Türkiye Para Masa Tenisi takımı şampiyon oldu. Bu kategoride İran gümüş madalya kazanırken; Pakistan ile Özbekistan takımları bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler kategori 5’te de altın madalya Türkiye’nin oldu. Ali Öztürk, Hamza Çalışkan ve Ahmet Nihat Yıldırım Türkiye, bütün maçlarını kazanarak şampiyon olurken; İran gümüş, Filistin de bronz madalya kazandı.

DHA