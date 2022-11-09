Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan 3 bronz madalya geldi
İspanya'da devam eden Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nın 2. gününde sporcularımız, 3 bronz madalya elde etti. Organizasyonda Abdullah Öztürk-Nesim Turan, Merve Cansu Demir- Neslihan Kavas ile Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş takımlarından madalya geldi.
İspanya'da devam eden Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nın 2. gününde sporcularımız, 3 bronz madalya elde etti.
Organizasyonda Abdullah Öztürk-Nesim Turan, Merve Cansu Demir- Neslihan Kavas ile Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş takımlarından madalya geldi.