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Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan 3 bronz madalya geldi

İspanya'da devam eden Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nın 2. gününde sporcularımız, 3 bronz madalya elde etti. Organizasyonda Abdullah Öztürk-Nesim Turan, Merve Cansu Demir- Neslihan Kavas ile Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş takımlarından madalya geldi.

09 Kasım 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan 3 bronz madalya geldi

İspanya'da devam eden Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nın 2. gününde sporcularımız, 3 bronz madalya elde etti.

Organizasyonda Abdullah Öztürk-Nesim Turan, Merve Cansu Demir- Neslihan Kavas ile Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş takımlarından madalya geldi.

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